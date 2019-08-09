Сдача на права подорожает почти в 10 раз: новости для водителей

Начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий прокомментировал реформы и нововведения, которые касаются водителей в Украине.

Он отметил, что штрафы, которые приходят на почту после фиксирования нарушения на камеру, являются абсолютно конституционными. Согласно закону они, по словам эксперта, заработали еще несколько лет назад, но фактически не заработали, так как при их введении не учли сразу несколько важных факторов. Система должна заработать к концу этого года, заявил он.

Города Украины уже закупили камеры, и сейчас проходит этап согласования с полицией. Такие штрафы налагаются на владельца авто, но владелец может сообщить, кто был за рулем. Криклий отметил, что теперь появится опция, с помощью которой юридические лица, лизинговые и прокатные компании смогут внести водителя в электронный кабинет. В таком случае штрафовать будут не хозяина автомобиля, а водителя. Он добавил, что сначала планируется отчисление виртуальных баллов, их будет 150, а когда эти баллы будут исчерпаны, то на почту придут "письма счастья".

Планируется несколько способов информирования правонарушителей - по месту жительства, текстовое сообщение на телефон, а также информация в электронном кабинете водителя. Можно будет оплатить штраф, не дожидаясь завершения уголовного производства, добавил Криклий.

Также среди нововведений планируется существенное увеличение оплаты за административные услуги. Так, по словам Криклия, сейчас стоимость экзамена на получения водительского удостоверения составляет 26 грн. Он отметил, что 26 грн не могут покрыть расходы на авто и бензин, которым это авто заправляют. Поэтому, например, планируется увеличить оплату такого экзамена до 200 грн.

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