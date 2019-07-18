Що ж Понеділок нам готує | Альо, гараж! REBOOT #287

Що ж Понеділок нам готує | Альо, гараж! REBOOT #28739 Читать материал на украинском
Вже у наступний понеділок, нарешті стане відомо наскільки нова Верховна Рада буде прикольніше від діючою.
Яка кількість безробітних, блогерів, журналістів, професійних активістів, коміків, та різноманітних персонажів, з темним минулим, отримають посвідчення Законотворців.
Судячи за попередніми прогнозами соціологів, перспективи просто ульотні. 9-те скликання Парламенту, наші люди скоріш за все будуть обирати не просто по-приколу, а по-приколу у кубі.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Аллё, гараж! Reboot" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы