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Що ж Понеділок нам готує | Альо, гараж! REBOOT #287

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Вже у наступний понеділок, нарешті стане відомо наскільки нова Верховна Рада буде прикольніше від діючою.

Яка кількість безробітних, блогерів, журналістів, професійних активістів, коміків, та різноманітних персонажів, з темним минулим, отримають посвідчення Законотворців.

Судячи за попередніми прогнозами соціологів, перспективи просто ульотні. 9-те скликання Парламенту, наші люди скоріш за все будуть обирати не просто по-приколу, а по-приколу у кубі.

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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