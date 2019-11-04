Главная Новости
4 ноября • обновлено в 17:53
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Що вас зігріває в холодну пору року?

93 Читать материал на украинском

Наразі це гостре та актуальне питання.

Питання на яке кияни охоче дали відповіді. Загалом в холодну пору року нас загрівають гарячі напої – так вважає 70% опитаних, з яких 42% зігріваються гарячим чаєм та 28% - кавою. 12% відповіли, що їх зігрівають почуття, натомість 15% спішать в свої теплі та затишні домівки. І 3% респондентів зазначили, що в холодну пору року їх зігріває вживання горіхів, яке ще й стимулює роботу мозку. Вдягайтеся тепліше та не забувайте прихопити жменьку горішків.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Народный OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Тема
Народный OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости