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13 января • обновлено в 14:42
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Щедрый Вечер и Маланка: этнолог рассказала, как праздновать

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Этнолог Наталья Громова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она рассказала о традициях празднования Щедрого вечера и праздника Маланки в Украине.

"Тут уже должна быть большая кутья, в отличие от Святвечера, когда на столе должна стоять постная кутья. Сейчас кутя может быть с маслом, стол может быть значительно богаче. На столе должно быть так же 12 блюд, но уже не постных. Но еще нужно помнить, что дальше у нас Крещение идет. У нас ведь теперь два Рождества, два Новых года, и, слава Богу, пока только одно Крещение", - отметила Громова.

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