СБУ проверит работу Медведчука: Obozrevatel News

ПАСЕ приняла резолюцию о РФ

ПАСЕ сохранила санкции против России. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла новую резолюцию; изначально документ ставил цель полностью снять санкций с Москвы. Авторы хотели ввести новый, более сложный механизм введения ограничений. Зато, в принятом документе говорится о том, что новую процедуру создадут в дополнение к уже существующей. А нынешнее право ПАСЕ, самостоятельно налагать санкции на Россию, остается без изменений.

СБУ проверит работу Медведчука

Президент Украины поручил СБУ проверить целесообразность участия Виктора Медведчука в переговорах в Минске. Об этом Петр Порошенко заявил в эфире Радио "НВ". Последней каплей, по словам президента, стала встреча Медведчука с президентом страны-агрессора - Владимиром Путиным, состоявшейся накануне.

Годовщина освобождения Одессы: есть задержанные

В Одессе задержали двух человек во время акции к годовщине освобождения города от фашистов. Там накануне, отдельно от официальной акции, по Аллее Славы прошлись около сотни пророссийски настроенных лиц. Они выкрикивали антиукраинские лозунги.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 17:30 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!