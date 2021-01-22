На реабилитацию ребенка нужна большая сумма

Марина Погорилко Видео 09:26, 22.01.2021 Обновлено: 09:32, 22.01.2021

У Миши Заводаева детский церебральный паралич и сенсорная аллалия. На реабилитацию в центре "Медичний реабілітаційний центр "Прометей" и в центре "Ноомед" необходима сумма 156 тысяч гривен.

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