На реабилитацию ребенка нужна большая сумма

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У Миши Заводаева детский церебральный паралич и сенсорная аллалия. На реабилитацию в центре "Медичний реабілітаційний центр "Прометей" и в центре "Ноомед" необходима сумма 156 тысяч гривен.

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