На реабилитацию ребенка нужна большая сумма

У Миши Заводаева детский церебральный паралич и сенсорная аллалия. На реабилитацию в центре 'Медичний реабілітаційний центр 'Прометей' и в центре 'Ноомед' необходима сумма 156 тысяч гривен. У Миши Заводаева детский церебральный паралич и сенсорная аллалия. На реабилитацию в центре 'Медичний реабілітаційний центр 'Прометей' и в центре 'Ноомед' необходима сумма 156 тысяч гривен. У Миши Заводаева детский церебральный паралич и сенсорная аллалия. На реабилитацию в центре 'Медичний реабілітаційний центр 'Прометей' и в центре 'Ноомед' необходима сумма 156 тысяч гривен. необходима сумма 156 тысяч гривен.