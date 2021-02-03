Санкции против Мьянмы, уничтожение животных в Японии - дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 07:30, 3.02.2021

Санкции против Мьянмы, уничтожение животных в Японии - дайджест международных событий

Байден пригрозил возобновить санкции против Мьянмы. Сразу несколько европейских государств страдают от наводнений. Уничтожение животных в Японии, а в Соединенных штатах из-за непогоды закрывают аэропорты, трассы и центры массовой вакцинации от коронавируса.

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