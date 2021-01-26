ПАСЕ поддержала инициативу Украины о новой волне санкций против Лукашенко

Таша Адамович Видео 19:27, 26.01.2021 Обновлено: 19:30, 26.01.2021

Народный депутат Украины от "ЕС" Алексей Гончаренко заявил о том, что в ПАСЕ поддержали его инициативу о создании специальной группы по вопросам Беларуси и введении новой волны санкций против нелегитимного президента Александра Лукашенко.

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