Цель тамэсигири заключается в том, чтобы: испытать рубящую способность меча,приобрести опыт нанесения ударов по плотным целям, воспроизводящим сопротивление человеческого тела и улучшить свой тайминг, дистанцию, угол удара и хват меча.

В качестве объектов для тамэси-гири используются макивары (вара - рисовая солома, макивара - плотно связанные вымоченные в воде соломенные циновки), бамбук, а также бамбук, обернутый макиварой.

Тамэсигири - путь духа Скриншот из видео

Тамэсигири - путь духа Скриншот из видео

До 70-х годов макивары представляли собой снопы рисовой соломы различной толщины и плотности. Сегодня используются верхние покрытия соломенных татами (называются они татами-омотэ и похожи на пляжные подстилки), потому что они имеют однородную плотность и их можно легко приобрести. Картошка, тыква и другие ингредиенты для салата ни в коем случае не должны использоваться в качестве целей, если, конечно, вы не хотите чтобы вас прозвали шеф-поваром "Гэнсу". Таким же образом рулоны газет, картона, а также пластиковые бутылки с водой также не подходят для сформулированных учебных целей.

Тамэсигири - путь духа Скриншот из видео

Тамэсигири - путь духа Скриншот из видео

Однажды Накамура Тайдзабуро Сэнсэй пришел в додзё в очень возбужденном состоянии и прочел своим ученикам целую лекцию о тамэси-гири, ответственности и здравом смысле. Катализатором для этого взрыва послужила статья в местной газете: врач, который никогда не обучался искусству фехтования мечом, приобрел меч и отправился в ближайшую бамбуковую рощу, где срубил столько стволов, сколько смог. Первое, что подчеркнул сэнсэй, что ЛЮБОЙ может срубить бамбук мечом, но простая рубка не является самоцелью. Тамэси-гири следует практиковать только как средство совершенствования своих способностей в фехтовании.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!