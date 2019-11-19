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19 ноября • обновлено в 16:02
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Аеробатика - трюки высшего пилотажа

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Аэробатика — демонстрация зрителям фигур высшего пилотажа. Может выполняться на разных типах летательных аппаратов (самолёт, вертолёт, планёр, параплан).

Аеробатика - трюки высшего пилотажа

Аеробатика - трюки высшего пилотажа

Скриншот из видео

Аеробатика - трюки высшего пилотажа

Аеробатика - трюки высшего пилотажа

Скриншот из видео

Пилотажный полёт который требует широкого набора навыков пилотирования.

Такой вид спорта подвергает воздушное судно большей структурной нагрузке. В некоторых странах приняты правила, по которым пилот обязан надеть парашют перед выполнением фигур высшего пилотажа, так как судно при подобных маневрах может потерять управление.

Основные дисциплины в аэробатике: бочка, полубочка, обратный штопор, петля и полупетля Нестерова.

Аеробатика - трюки высшего пилотажа

Аеробатика - трюки высшего пилотажа

Скриншот из видео

Аеробатика - трюки высшего пилотажа

Аеробатика - трюки высшего пилотажа

Скриншот из видео

Когда фигуры выполняют вместе, одна за другой, получается пилотажный комплекс.

На соревнованиях и чемпионатах каждый летчик должен выполнить несколько комплексов: обязательный известный, обязательный неизвестный и произвольный.

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