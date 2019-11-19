Аеробатика - трюки высшего пилотажа
Аэробатика — демонстрация зрителям фигур высшего пилотажа. Может выполняться на разных типах летательных аппаратов (самолёт, вертолёт, планёр, параплан).
Аеробатика - трюки высшего пилотажа
Скриншот из видео
Аеробатика - трюки высшего пилотажа
Скриншот из видео
Пилотажный полёт который требует широкого набора навыков пилотирования.
Такой вид спорта подвергает воздушное судно большей структурной нагрузке. В некоторых странах приняты правила, по которым пилот обязан надеть парашют перед выполнением фигур высшего пилотажа, так как судно при подобных маневрах может потерять управление.
Основные дисциплины в аэробатике: бочка, полубочка, обратный штопор, петля и полупетля Нестерова.
Аеробатика - трюки высшего пилотажа
Скриншот из видео
Аеробатика - трюки высшего пилотажа
Скриншот из видео
Когда фигуры выполняют вместе, одна за другой, получается пилотажный комплекс.
На соревнованиях и чемпионатах каждый летчик должен выполнить несколько комплексов: обязательный известный, обязательный неизвестный и произвольный.
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