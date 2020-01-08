Самолет МАУ пролетал над военными базами Ирана: военный эксперт

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал катастрофу украинского самолета в Иране и расследование причин аварии.

"Ужасная беспрецедентная трагедия ... Что касается версии, то я бы не называл версию о попадании ракеты или теракта "фантастическими". Происходили стрельбы, Иран это не скрывает, они объявляли это, потом официально сообщили, что они эти стрельбы осуществили, затем США запретили перелеты над персидским заливом... Очевидно, что американцы имели какую-то информацию и таким образом позаботились о своих гражданах. Другой момент: сейчас много говорят о том, что совсем не далеко от этого места находится одна из баз противовоздушной обороны Ирана и Корпуса Стражей Исламськои революции. Все это говорит о том, что остается очень много вопросов", - отметил Мусиенко.

Кроме того, эксперт отметил, что почти сразу иранцами была распространена информация о том, что самолет упал из-за проблем с двигателем, при этом они не предоставили ни записи переговоров пилотов, ничего, даже опубликованное видео не говорит ни о чем, ведь, во-первых, это может быть другой самолет, а, во-вторых, данное видео не может свидетельствовать о проблемах с двигателем.

"Подозрительным также является и то, что иранские власти отказываются предоставить черные ящики украинцам", - заявил Мусиенко.

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