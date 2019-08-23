Самая новая новая столичная школа

Просторная, уютная и сверхсовременная. 2 сентября в Днепровском районе Киева на улице Хорольский откроется самая новая столичная школа.

Еще несколько лет назад на этой территории функционировал старый, заброшенный и опасный для детей учебное заведение. В новом образовательном учреждении есть три спортзала, игровые, спальни для младших классов, бассейн, а также тир. Комфортные условия создали и для детей с инвалидностью. Оснащены пандусы, лифты и спец уборной. Само здание, кстати, энергоэффективная, с собственным тепловым пунктом.

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