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2 января • обновлено в 11:58
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С местными выборами стоит подождать до следующего года: Николай Томенко

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Лидер партии общественное движение "Родная страна" Николай Томенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Он прокомментировал местные выборы в Украине 29 декабря 2019.

"Я бы остановился сейчас и советовал бы Верховной Раде остановить эту историю. Абсурдность данной ситуации заключается в том, что согласно Конституции очередные выборы в органы местного самоуправления происходят в последнюю неделю октября пятого года полномочий. То есть плановая дата выборов - это 25 октября 2020 года. Вот представьте себе, что вас сейчас выбирают, а уже через год начинаются новые выборы. По-моему, нет сейчас трагедии, чтобы год поработали исполняющие обязанности, а уже планово мы перезагрузили систему местного самоуправления на выборах в следующем году", - заявил Томенко.

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Николай Томенко
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