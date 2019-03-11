С Мангера сняли электронный браслет: Obozrevatel News в 15:00 от 11.03.2019

С Мангера сняли электронный браслет

С Владислава Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт. По словам его адвоката Дмитрия Ильченко, это произошло 6 марта, однако сообщили только сейчас. Ранее Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест главе Херсонского облсовета, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Наказание за сексуальное насилие

В Украине завели 5 уголовных дел по статье о принуждении к сексу. Об этом отчитались в Генпрокуратуре на запрос "Украинской новостей". О количестве подозреваемых по этим делам в ГПУ не уточнили.

РФ готовится к военным учениям в Крыму

Россия признала усиление своих войск в аннексирована Крыму. Оккупанты собираются провести пуски и стрельбы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и ракетных комплексов "Искандер-М", "Бал" и "Бастион". Аналогичные учения проведут на 20 полигонах в России, на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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