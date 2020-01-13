С кем на самом деле мог встречаться Зеленский в Омане

В Омане Зеленский мог встречаться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

По его мнению, общество также имеет право получить ответ на вопрос, кто именно так оперативно организовал встречу Зеленского с министром иностранных дел Омана - особенно, учитывая, что в Украине нет посольства этого государства, а все коммуникации с ней выстраиваются через посольство в Москве.

"Почему Зеленского в Омане сопровождал Ермак, если это был "отдых с семьей"? Напомню, Ермак находится в прямом контакте с Сурковым и отвечает за коммуникации с РФ по Донбасса. Почему был выбран отель максимально близко к посольству РФ в Омане? Кто сделал фото Зеленского в Омане, и зачем его слили? Напомню, впервые появилось оно на таком специфическом ресурсе, как Страна.ЮА. Очень похоже на слив спецслужб для оказания давления на Зеленского (сами подумайте, какой страны)", - перечисляет Амелин.

А сбитый под Тегераном самолет в таком случае вполне можно расценивать как способ запугивания украинского президента со стороны России. Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

К таким выводам эксперт пришел, проанализировав ряд вопросов, на которые до сих пор не были даны официальные ответы.

"Не люблю теории заговора, возможно, что-то пропустил, но у меня остались важные вопросы без ответов. Первое. С кем на самом деле Зеленский встречался в Омане? И о чем говорили? Ну не верю в спонтанную смену места отдыха. Встреча с испуганным министром иностранных дел Омана (страны с мизерным товарооборотом с Украиной) тоже вызывает ряд вопросов. Договоренности абстрактные и бессмысленные, извините", - отметил Амелин.

По его мнению, важны также ответы на вопрос, почему самолет Виктора Медведчука летал из Москвы в Оман, кто был на борту и о чем Зеленский вел переговоры с этими людьми. Кроме того, Амелин предполагает, что украинский самолет был сбит совсем не случайно.

"Почему был сбит именно украинский самолет? Во-первых, взлет было разрешено диспетчерами, что странно. Во-вторых, это был не единственный борт в воздухе. В-третьих, спецслужбы Ирана давно и плотно работают со спецслужбами РФ (кроме поставок оружия). В-четвертых, в случайность таких "жертв" кто верит?", - отмечает эксперт.

По его мнению, все эти вопросы вместе с информацией, которая стала известна, указывают на то, что в Омане Зеленский встречался с Сурковым.

"Все указывает на то, что встреча была с Сурковым. Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы уже этим летом. Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, чтобы был более уступчивым. Сбитый самолет мог быть способом запугивания (как рэкетиры в 90-е простреливали ногу жертве...). Не могу утверждать, что Зеленский согласился на что-то. Но то, что Москва жестко навязывает свой порядок, это очевидно", - резюмировал Амелин .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 5 января Владимир Зеленский полетел с семьей в Оман. Когда об этой поездке стало известно, в Офисе президента Украины заявили, что президент полетел не отдыхать, а проводить официальные встречи на высоком уровне. При этом, как подчеркнули в ОПУ, глава государства воспользовался "рейсовым самолетом", а расходы на перелет оплатил из собственного кармана. Впоследствии появилась информация, что Зеленский мог совершать перелеты самолетом, принадлежащим Виктору Медведчуку. При этом, этот борт летал не только в Оман, но и в Москву.

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