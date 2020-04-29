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29 апреля • обновлено в 14:51
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Рынки надо запускать: нардеп назвал условия

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Рынки надо запускать, но с жестким контролем и ответственностью со стороны органов местного самоуправления.

Так считает народный депутат от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин. Об этом, а также о вице-премьериаде и кадровых перестановках в украинском правительстве поговорили с парламентарием по скайп-связи.

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Персона
Виталий Безгин
Место
Украина
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