Рынки надо запускать: нардеп назвал условия
Рынки надо запускать, но с жестким контролем и ответственностью со стороны органов местного самоуправления.
Так считает народный депутат от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин. Об этом, а также о вице-премьериаде и кадровых перестановках в украинском правительстве поговорили с парламентарием по скайп-связи.
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