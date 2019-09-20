Рынка земли в Украине не будет: эксперт по земельным вопросам

Эксперт по земельным вопросам Роман Головин прокомментировал возможное введение рынка земли в Украине.

Он уверен, что рынок земли в Украине все же не откроют. Однако, если это и произойдет, то Головин дал советы, что делать украинцам, в случае если рынок земли таки-откроется.

Эксперт также рассказал о двух моделях внедрения рынка земли в Украине: одну модель он назвал офисно-президентской, а другую олигаполистичнойю. Головин отметил, что в Офисе президента есть желание предоставить право украинцам продавать и покупать землю быстро. Но в данной ситуации не совсем понятно, как быть с землей, которая уже сдана в аренду на 49 лет, например.

По другой системе олигархи, которые сейчас зарабатывают основные средства от арендованой земли, хотят иметь право эту землю выкупить и стремятся исключить возможность продажи этой земли иностранцам. По их желанию, рынок земли нужен для выкупа той земли, которую они сейчас арендуют.

Также такие олигархические структуры, по мнению эксперта, будут ждать, пока в какой-то семье произойдет горе или просто понадобятся деньги на обучение ребенка, чтобы купить у них землю подешевле.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!