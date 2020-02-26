Русский язык в парламенте: станет ли он официальным

Эксперт из группы по вопросам языковой политики при Кабинете министров Украины Сергей Оснач в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал предложение народных депутатов разрешить пользоваться русским языком и языками других меньшинств в украинском парламенте.

"Это не первая инициатива бывших регионалов и Бужанского, они постоянно продуцируют коварные проекты, чтобы понизить статус украинского языка. И они это делают не потому, что им не удобно, а потому что хотят продвинуть русский язык в украинский высший законодательный оран", - заявил Оснач.

По его мнению, тревожные заявления звучат не только от украинофоба Бужанского, но и от других представителей фракции "Слуга народа".

"В Конституции четко указано, что единственным государственным языком является украинский и языком работы государственных органов может быть только украинский", - добавил Оснач

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