Русский язык может вернуться в ВУЗы

Только 9% украинцев поддержали решение Верховной Рады дать возможность вузам обучать иностранных студентов на русском языке.

Соответствующие результаты показал опрос на тему: "На каком языке должно быть преподавание для иностранцев в Украине?", проведенный OBOZREVATEL среди читателей в Telegram.

Так, большинство украинцев (67% проголосовавших) считают, что лучше преподавать в вузах на украинском, английском или других языках ЕС, но не на русском. Значительно меньшее число опрошенных хотят, чтобы в университетах был только украинский язык преподавания (24%).

Читатели имели возможность прокомментировать заявление ВРУ в Telegram-канале OBOZREVATEL "oboz_chat". Некоторые заметили, что иностранным студентам нет разницы, какой язык учить: украинский или русский, а кто-то отметил, что обучение на языке агрессора вернет Украину снова во времена СССР.

"Например, в Испании, Японии, Индии обучение на факультете для иностранцев автоматически предполагает преподавание на английском. Универсальный язык", "Я учился в частном вузе на первом курсе, то ребята из Татарстана полгода учили украинский. А потом уже они полноценно занимались с нами на всех предметах", "Я очень сомневаюсь, что испанец сможет за полгода выучить украинский и потом с нашими студентами учиться. Даже уверен, что это невозможно", – написали пользователи.

Также они отметили, что все студенты в Украине должны хорошо знать украинский и английский. Тогда о русском никто и вспоминать не будет.

Напомним, 12 ноября 2019 года Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит обучать иностранных студентов в вузах на языке агрессора. Общественные деятели и языковеды возмущены таким решением, ведь логичнее будет дать вузам возможность обучать иностранных студентов на украинском, английском или других языках ЕС, но не на русском.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!