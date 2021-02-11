В сети показали момент взлета самолета "Руслан"

Виктория Довгань Видео 14:12, 11.02.2021 Обновлено: 14:33, 11.02.2021

В сети показали зрелищные кадры взлета украинского самолета "Руслан", разработанного авиазаводом "Антонов". Их сняли на аэродроме "Киев-Антонов-2".

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