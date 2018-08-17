На КремльТВ впали в ярость из-за слов Омеляна о “медведях в Москве” 1.5т

Советник директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России Александр Хинштейн крайне нервно отреагировал на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что по Москве всокоре будут ходить только медведи.

Этот сарказм украинского чиновника касался инициативы об ограничении транспортного сообщения Украины со страной-агрессором. Яркий троллинг задел россиянина за живое и он перешел на откровенные угрозы в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".