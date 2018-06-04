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“Розумні депутати” і їх “задумливий спікер” | Альо, гараж! REBOOT #030

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Воістину – "чарівні пенделі від Луценка та його оточення" - дива творить. Після того, як наш Генеральний Прокурор виступив із заявою щодо зрадофілів, а його прес- секретарка витратила чимало часу збираючи до купу цитати з фейсбучних постів зрадників, користувачі соцмереж почали виправлятися. Але загальний “малюночок суцільних радощів” зіпсував Андрій Парубій...

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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