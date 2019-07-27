Разденьтесь – вы в эфире: Андрей Князь

Андрей Князь. Человек науки, который не может жить без музыки. Исследовал фольклор, любит ухаживать за цветами и собственноручно готовить. Ему не важно, какой комплекции девушка. Главное – чтобы была брюнеткой. Хотя иногда заглядывает и на блондинок.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!