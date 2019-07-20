Разденьтесь – вы в эфире: Вадим Залесский

Разденьтесь – вы в эфире: Вадим Залесский74 Читать материал на украинском
Вадим Залесский – актер.
Хронический оптимист и заядлый плейбой. Своим девизом называет фразу: "Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на неприятные ощущения". Летом занимается виндсерфингом, зимой – моржует. Любит перевоплощаться в сексуально озабоченную бабушку, которая добивается звезд шоу-бизнеса. Знает, что такое волшебная трава, как хорошо "оттянуться" в клубе, а потом умело орудовать веслами.
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