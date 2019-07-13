Разденьтесь – вы в эфире: Назарий Гук

Назарий Гук, он же Julik. Музыкант, который коллекционирует кулинарные рецепты и обожает готовить итальянские блюда. Боится змей, но обожает высоту. Знает, что такое контрабас, не в теории, а на практике. Оживляет песни украинских артистов и знает в этом толк.

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