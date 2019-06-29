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Разденьтесь – вы в эфире: Александр Павлик

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Александр Павлик. Мотоциклист, футболист, "эросто-ромазист", даже умеет немного хорошо петь. Имеет собственный продюсерский центр. Устраивает благотворительные концерты. Подраться тоже умеет, что продемонстрировал в проекте "Битва". Хорошо скрывает жену, потому что ее фото сложно найти. Умеет ли петь сын Давид – тоже скрывает. Но мы разберемся!

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Александр Павлик
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