Разденьтесь – вы в эфире: Дмитрий Жук

Наиболее публичный Жук Украины. Хитрый и предприимчивый, обольщает всех девушек. Срывает самые лучшие цветочки с вишень. Жену выбрал из танцевальной стихии. Имеет собственный стиль в одежде, еще и других решил одевать. Любит долго спать, но и экстремальничать. И кое-кто называет его "Боженька".

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