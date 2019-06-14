ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МедОбозГлавная

Разденьтесь – вы в эфире: Дмитрий Жук

844Читать материал на украинском

Наиболее публичный Жук Украины. Хитрый и предприимчивый, обольщает всех девушек. Срывает самые лучшие цветочки с вишень. Жену выбрал из танцевальной стихии. Имеет собственный стиль в одежде, еще и других решил одевать. Любит долго спать, но и экстремальничать. И кое-кто называет его "Боженька".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TVПрямая трансляцияРоздягніться - ви в ефірі
Персона
Дмитрий Жук
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости