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Разденьтесь – вы в эфире: Александр Матяш

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Александр Матяш - ветеран АТО, который знает толк в нижнем белье. Начал собственный бизнес по изготовлению "Трусямб" и "Шкарпетонов". Эксперт в шашлыках и знаток истории Второй мировой. Любит давать советы, и не любит, если его перебивают. По неизвестным причинам ненавидит абрикосы и грязную посуду.

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