Разденьтесь — вы в эфире: Игорь Кузьменко

Игорь Кузьменко. Один из самых титулованных хореографов Украины. Танцевал с женщинами, которые имели далеко не ангельские характеры. Знает, как жениться за час, но не знает, как найти время для свадьбы. Постоянно в движении – успел сняться в кино, музыкальном клипе и нескольких телепроектах. А в перерывах между этим – еще и оказаться в составе жюри на конкурсе красоты.

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