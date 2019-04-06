Разденьтесь – вы в эфире: Дмитрий Ступка

Дмитрий Ступка. Вырос за кулисами театра, но предпочитает съемкам в полнометражных фильмах. Взял в жены белорусскую девушку. Любит путешествовать, Имеет друзей по всему миру. Второго ребенка с женой планируют родить в Майами. Никак не определится, какой типаж женщин любит, но при этом оценивает моделей на конкурсах красоты. Преподает в университете культуры и учит молодое поколение.

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