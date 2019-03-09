Разденьтесь – вы в эфире: Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко. Мастер-шеф. изящный и коварный эксперт по хавчику. Циничный антисоветчик. Заставляет людей есть ненавистные салаты вместо хлеба со смальцем. Его поварские советы не дают покоя порядочным бабушкам в деревнях. Его ненавидят голубцы и зажаренные котлеты. Он свиреп ненавистник майонезов и неправильных съедобных сочетаний. Он уверен в существовании другой, не домашней еды. он знает все о McDonalds. и он может из свеклы, моркови, квашеной капусты и лобстера сделать лучшую секси-дело мира. хотя – может? ... и только ли из этих продуктов? ... в течение программы проверим!

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