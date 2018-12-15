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Разденьтесь – вы в эфире: Никита Горюк

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Никита Горюк. Он Зверобой, он же Бампер. Танцор и певец, родившийся на границе России и Китая. В детстве занимался фигурным катанием, мечтал получить титул чемпиона мира. Имеет большую коллекцию гитар и не меньшее количество вазонов. Постоянно опровергает о себе слухи, в частности относительно раннего отцовства и хулиганства. Оставляет больше вопросов чем ответов. Но мы это поправим!

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