Разденьтесь – вы в эфире: Никита Горюк

Никита Горюк. Он Зверобой, он же Бампер. Танцор и певец, родившийся на границе России и Китая. В детстве занимался фигурным катанием, мечтал получить титул чемпиона мира. Имеет большую коллекцию гитар и не меньшее количество вазонов. Постоянно опровергает о себе слухи, в частности относительно раннего отцовства и хулиганства. Оставляет больше вопросов чем ответов. Но мы это поправим!