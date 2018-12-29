Разденьтесь – вы в эфире: Вячеслав Соломка

Актер, телеведущий. В одном из сериалов продемонстрировал свой корень. Живет с мамой и искренне признается, что он "Маменькин сынок". Уверенно утверждает, что его сексотип обожают женщины за 40. Владелец скромного отечественного "Запорожца". Часто обращается к астрологам и нумерологов. Фанат Мадонны. Боится высоты. Галстуки-бабочки считает атрибутом интеллектуальности и интеллигентности.