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23 ноября • обновлено в 15:45
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Роздягніться - ви в ефірі | Олег Cерафин, соліст гурту RUMBERO`S

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Його життя – суцільний карнавал. Співає, танцює, подорожує та феєрить. Через такий образ життя мало спить, усюди спізнюється, хоча знаходить час на спортзал.

Часто робить жартівливі компліменти на межі із чорним гумором. Абсолютний заручник селфі. Має пристрасть до чоловічих прикрас та запальних брюнеток. Чим йому не вгодили блондинки – обов`язково дізнаємось.

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Роздягніться - ви в ефірі
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