Принц Уильям и Кейт Миддлтон поблагодарили медиков за их труд

Марина Погорилко Видео 12:26, 26.01.2021 Обновлено: 12:29, 26.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Украинец пригрозил офицеру ВСУ из-за скандала с блогершей Di.rubens

Под Офисом президента в Киеве собрались на митинг против высоких тарифов

Тимошенко пришла в Раду с распущенными волосами и без очков. Фото

Студентка попросила об отчислении из-за преподавательницы, которая унизила украинский язык

Путина на заседании ПАСЕ назвали крупнейшим диктатором и коррупционером в мире. Видео