"Акапулько, ай-яй-яй": українець розповів про одне з найвідоміших міст Мексики
Акапулько – одне з найвідоміших міст Мексики. Воно славиться надзвичайно красивими пляжами, неймовірною природою та екстремальними розвагами.
Що там обов`язково варто побачити та куди піти, розповів українець, який обожнює мандрувати, – Денис Баурин.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Огляд: Мандри" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы