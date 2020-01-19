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19 января • обновлено в 07:45
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Є що подивитися: чому варто поїхати в Кишинів

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Кишинів – це не лише столиця Молдови, але й найбільше її місто.

Як і кожна столиця, Кишинів має свою візитівку. Це Арка Перемоги та кафедральний собор Різдва Христового. Чим ще живе столиця Молдови та що пропонує туристам – розповів і показав мандрівник Олександр Максименко.

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Огляд: Мандри
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