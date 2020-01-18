Приїздять паломники: чим зацікаве польське містечко Тшебниця
Місто Тшебниця – невелике польське містечко, яке навряд чи можна назвати туристичним.
Воно розташоване неподалік від відомого Вроцлава. Однак у Тшебниці є об`єкт, заради якого у місто прибувають безліч паломників, і не лише з Польщі. Це – Собор Святої Ядвіги. Чому він настільки популярний – дивіться у випуску.
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