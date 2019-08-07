Россиянин загнал Скабееву в угол правдой о "ДНР"762
Российский политолог Андрей Никулин разозлил кремлевских пропагандистов разоблачением преступлений террористов "ДНР" в прямом эфире.
Так, выступая на передаче "60 минут" телеканала "Россия 1" он рассказал, что в их ряды вошли маргиналы, которые занимаются разграблением украинского региона и наживаются на войне.
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