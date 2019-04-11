Россияне попросили убежища в Украине: Obozrevatel News

Россияне попросили убежища в Украине

Двое российских полицейских попросили политического убежища в Украине. Те обратились к нашим пограничникам на Харьковщине в пункте пропуска "Гоптовка". Россияне утверждают, что дома их преследуют за то, что они боролись с распространением наркотиков в аптеках. И теперь на них давят "влиятельные люди".

В Одесской области - новый глава

На сайте Администрации президента появился приказ о назначении нового временно исполняющего обязанности главы Одесской ОГА, им станет Сергей Паращенко. Ранее он был первым заместителем председателя облгосадминистрации. Также на сайте президента появился указ об отстранении нынешнего главы области Максима Степанова.

Пикет против гастролеров из России

В Киеве задержали одиннадцать человек за драку с охраной возле одного из столичных клубов. Акцию устроили около 40 человек. Те протестовали против выступления российской артистки, которая 19 апреля там должна провести свой концерт.

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