Россияне не выполнили никаких обязательств со времени нормандской встречи: Мирослав Гай

Ветеран АТО Мирослав Гай в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Дениса Похилы.

Он прокомментировал результаты нормандской встречи, заявления министра Пристайко и дал прогнозы о ходе Минского процесса и обмена пленными.

"Есть много нюансов. Давайте говорить честно. У нас сегодня погибший и очередные обстрелы. С момента нормандского формата у нас каждый день были обстрелы и сегодня погибший. Россияне никаких действий в отношении даже старых пунктов нормандского формата и минских договоренностей не выполняют. А заявление господина Пристайко об отсутствие обменного фонда это тоже, если честно, просто феерическое заявление. Во-первых, ранее обменный фонд не обсуждался публично, потому что о слабости своих позиций не стоит говорить на весь мир, особенно перед такими тяжелыми переговорами. Это просто был пас россиянам, заявление о готовности менять формат переговоров, вносить туда дополнительные пункты", - заявил Гай.

Он добавил также, что до сих пор на Донбасс официально не допущены представители ОБСЕ. По мнению ветерана, никакие договоренности с российской стороны не выполняются.

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