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26 декабря • обновлено в 11:00
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Россия заявляет о необходимости деэскалации напряжения с НАТО: комментарий депутата

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Народный депутат Украины Ирина Верещук в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала заявление РФ о необходимости деэскалации напряжения между Россией и НАТО.

"Москва манипулирует и играет словами, но как вы видите, что от НАТО также раздаются соответствующие заявления. Об этом говорит и Макронн, и Расмуссен, даже Дуда, когда они говорят о том, что нужно улучшать отношения, а на самом деле все усиливают свои позиции", - заявила Верещук.

Она также прокомментировала ситуацию, в которой может оказаться Украина в связи с подобными заявлениями.

"С 2008 года мы не стали ни на шаг ближе к НАТО, все это время мы находимся в восходящей точке. Да, мы меняемся, проводим реформы. Но политически мы ни на шаг не приблизилось к НАТО с апреля 2008 года", - отметила Верещук.

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