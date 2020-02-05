Россия внезапно эвакуировала украинца из Китая из-за коронавируса

Россия во время эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, который настигла эпидемия коронавируса, также забрала одного гражданина Украины.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в сюжете пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

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