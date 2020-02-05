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7 февраля • обновлено в 08:39
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Россия внезапно эвакуировала украинца из Китая из-за коронавируса

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Россия во время эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, который настигла эпидемия коронавируса, также забрала одного гражданина Украины.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в сюжете пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

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Место
Россия Москва
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