Россия внезапно эвакуировала украинца из Китая из-за коронавируса
Россия во время эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, который настигла эпидемия коронавируса, также забрала одного гражданина Украины.
Об этом рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в сюжете пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
0
1
0
0
2
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы