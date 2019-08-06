Россия проводила учения, в ходе которых моделировала ядерные удары по Европе

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал расторжение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Он напомнил слова Маргарет Тэтчер, которая говорила, что если ядерное оружие есть, то оно когда-то обязательно будет использовано. Эксперт также отметил, что понятие "ядерное оружие" включает в себя различные заряды, и Россия, по его словам, неоднократно проводила обучения, моделируя удары такими зарядами по европейским столицам. Мусиенко добавил, что при этом в мире существуют "предохранители", которые называют Доктриной гарантированного взаимного уничтожения.

Эксперт также прокомментировал взрывы на военных складах РФ, отметив, что неизвестно, что именно там хранилось. Мусиенко сомневается, что на тех складах хранилось ядерное оружие, но такую возможность не исключает. По официальным данным, на складах, где произошли взрывы, хранились снаряды, которыми сегодня обстреливают украинские подразделения на Донбассе.

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