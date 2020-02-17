Россия провела в Мюнхене настоящую спецоперацию: Алексей Гончаренко

Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал последствия Мюнхенской конференции для Украины и безопасности в Европе.

"Мы можем увидеть динамику, и она для Украины неприятна. Если в прошлом году Украина упоминалась более 30 раз в ключевом документе - это такой отчет о безопасности в мире, который готовит Мюнхенская конференция по безопасности, пожалуй, наиболее влиятельный документ на весь год в этой сфере. То в этот раз Украина была упомянута лишь 8 раз. Украинский президент выступал, но во второстепенном зале, а не в основном конференц-холле", - заявил Гончаренко.

Россия, по его мнению, провела просто спецоперацию, подготовив т.н. 12 шагов по улучшению безопасности в Украине и евроатлантическом пространстве.

"Там подписи не только россиян. Готовили это русские, но они нашли и украинцев, и американцев, и европейцев, очень уважаемых экспертов, которые поставили свои подписи под этим документом", - добавил народный депутат.

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