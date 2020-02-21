Россия не хочет мира с Украиной: военный эксперт

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL.

Он высказался по поводу подлости Российской Федерации в Совбезе ООН.

"Мы не можем провести решение из-за того, что у Российской Федерации есть вето и она все блокирует. Кстати, это в очередной раз доказывает, что у них нет искренности намерений, чтобы устанавливать мир или договариваться о перемирии. Потому что если так, они бы поддерживали все резолюции. Например, почему бы им элементарно не поддержать резолюцию, которая касается гуманитарных аспектов - например, доступа Красного Креста на временно оккупированные территории, доступа миссии ОБСЕ в аннексированный Крым, других гуманитарных организаций, которые привозят еду, воду, медикаменты? Их же не пускают на временно оккупированный Донбасс", - заявил Мусиенко.

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