Россия и Беларусь могут объединиться уже в ближайшие дни
Россия и Беларусь в ближайшие два-три дня могут полностью согласовать пакет документов по интеграции.
Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил вице-премьер Беларуси Владимир Дворник, передает Telegram-канал "Раньше всех".
В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Беларусь может получить меры поддержки от Кремля после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами.
"Все формы поддержки, дополнительной, помимо того, что у нас и так с ними продвинутые отношения: там 8 миллиардов практически кредитов Беларусия имеет российских, дополнительные формы сотрудничества возможны только в случае, если вот эти дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы.
Тогда можно говорить и о компенсации налогового маневра, вернее говоря, об обратном акцизе, когда у нас будут унифицированы налоговые правила", – сказал Медведев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее российские СМИ обнародовали информацию, что Россия и Беларусь могут создать новое конфедеративное государство к 2022 году.
Путин также дал поручение федеральным органам исполнительной власти России проработать вопрос синхронизации законодательства РФ и Беларуси в различных сферах.
По данным социологических исследований, количество граждан Беларуси, поддерживающих создание союзного государства с Россией, упало.
7 декабря президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 5-часовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.
Объединению России и Беларуси в Союзное государство мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.
20 декабря Александр Лукашенко согласился с словами Владимира Путина о том, что с момента подписания договора о Союзном государстве они не выполнили многие его пункты.
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