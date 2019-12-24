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24 декабря • обновлено в 17:56
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Россия и Беларусь могут объединиться уже в ближайшие дни

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Россия и Беларусь в ближайшие два-три дня могут полностью согласовать пакет документов по интеграции.

Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил вице-премьер Беларуси Владимир Дворник, передает Telegram-канал "Раньше всех".

В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Беларусь может получить меры поддержки от Кремля после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами.

"Все формы поддержки, дополнительной, помимо того, что у нас и так с ними продвинутые отношения: там 8 миллиардов практически кредитов Беларусия имеет российских, дополнительные формы сотрудничества возможны только в случае, если вот эти дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы.

Тогда можно говорить и о компенсации налогового маневра, вернее говоря, об обратном акцизе, когда у нас будут унифицированы налоговые правила", – сказал Медведев.

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