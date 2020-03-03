Россия готовится к войне? 90 тыс. военных на границе с Украиной

Группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей и Крыма составляет около 90 тысяч военнослужащих.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Также это 1 100 танков, 2 500 боевых бронированных машин, 1 600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей/катеров и 6 подводных лодок", – сообщил представитель ГУР.

Скибицкий также отметил, что эти группировки Россия может усилить за счет трех Центров обеспечения мобилизационного развертывания (ЦОМР), которые могут мобилизовать около 40 тысяч человек.

"В непосредственной близости от наших границ фактически завершено создание ЦОМР в Богучаре (Белгородская область), в Каменск-Шахтинском ( Ростовская область), а также на территории АР Крым (Новоозерное)", – добавили в Главном управлении разведки.

Скибицкий также отметил, что наращивание группировки войск РФ, прежде всего в Западном и в Южном военных округах, началось сразу после начала агрессии против Украины.

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