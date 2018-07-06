Российский пропагандист назвал украинцев предками обезьян 111

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов едко высказался об истории украинцев, нелепо пошутив о том, что они были предками обезьян, от которых уже произошли все остальные люди.

Своим идиотским высказыванием он решил продемонстрировать возмущение из-за желания украинского народа отказаться от пропагандистской теории единства с россиянами и зависимости от них. Циничная фраза Куликова прозвучала в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".